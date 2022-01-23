Глава МИД Австрии Шалленберг: санкции ЕС против России не коснутся «Северного потока-2»

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23 января 2022, 16:24 Источник: РБК

Александер Шалленберг, Leopold Nekula/globallook.com

Санкции Евросоюза, которые потенциально могут быть введены в случае «вторжения» России на Украину, не коснутся газового сектора в целом и «Северного потока-2» в частности, заявил в интервью газете Die Presse глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

«Мы в Европе в определенной степени зависим от энергоносителей из России. <...> Мы не сможем изменить это за одну ночь, если нам вдруг понадобятся тепло и электричество»,— сказал министр.

При этом Шалленбрег заметил, что в случае военного вторжения на территорию Украины, последует «очень четкий, недвусмысленный и быстрый ответ» и президенту России «придется считаться с обширными экономическими и финансовыми санкциями».

Ранее «жестким» ответом России пригрозил президент США Байден, если она решит «завоевывать» Украину.

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