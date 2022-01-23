Портал Avia.pro: Россия может ударить по войскам Украины и НАТО в случае их атаки на ДНР и ЛНР

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23 января 2022, 14:42 Источник: Avia.pro

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может ударить по войскам Украины и Североатлантического альянса в случае их атаки на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Такой вариант развития событий допускается в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Сайт Avia.pro прокомментировал заявление Константина Гаврилова, который возглавляет делегацию РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Гаврилов указал на то, что Москва не станет терпеть провокации западных государств в Донбассе.

«Все четко было сказано и предупреждено: мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. Четко сказано, во всех СМИ четко прозвучало», — отметил руководитель делегации.

Портал предрек, что Россия может ударить по войскам Украины и НАТО, если они атакуют ДНР и ЛНР.

В процитированном материале также говорится, что «ситуация является крайне серьезной». Текущие перемещения киевских подразделений в Донбассе и появление крупных сил НАТО рядом с украинскими границами «указывает на скорое начало наступления Киева и Запада», пишет интернет-ресурс.

Как сообщалось ранее сегодня, депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что Донбасс «фактически уже является российской территорией».

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