SVT: в Дании новая разновидность «омикрона» вытесняет первоначальный вариант штамма

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23 января 2022, 14:27 Источник: ТАСС

"Омикрон", Frank Hoermann /globallook.com

Новая разновидность омикрон-штамма ВА.2 становится доминирующей в Дании. Об этом в воскресенье сообщил шведский телеканал SVT.

На прошлой неделе именно на эту разновидность штамма пришлось 45% всех случаев заражения — вдвое больше, чем в первую посленовогоднюю неделю. Подобная тенденция наблюдается также в Норвегии и Великобритании.

«Похоже, что ВА.2 растет за счет ВА.1, что может иметь положительную сторону. Но мы не знаем, имеет ли это какое-то значение. У варианта «дельта» было 100 разных подгрупп, что, как выяснилось, было несущественным»,- заявила старший врач отдела лабораторного мониторинга вирусов и вакцин управления здравоохранения Швеции Эмми Андерссон.

При этом, как считают специалисты Государственного института сыворотки Дании, есть вероятность, что у переболевших ВА.1-вариантом не будет иммунитета к варианту ВА.2. Они также отмечают, что пока нет признаков того, что новый подвид «омикрона» вызывает более тяжелое течение болезни, и заявляют, что существующие вакцины по-прежнему эффективны по отношению к нему.

Ранее сегодня глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «омикроном» пандемия не закончится.

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