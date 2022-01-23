Академик Гинцбург: омикрон-штамм не поможет нам выйти из пандемии

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23 января 2022, 09:15 Источник: "Интерфакс"

"Омикрон", Nikolay Gyngazov/globallook.com

Омикрон-штамм, вопреки предположениям, что им может закончиться пандемия COVID-19, не станет выходом из нее, так как из-за его быстрого распространения велик шанс появления новой мутации,- заявил в беседе с «Интерфаксом» директор центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

«Он нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передается, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы»,- заявил академик.

Для того, чтобы новых опасных мутаций не возникало, по мнению Гинцбурга, необходим гораздо больший процент охвата населения вакцинацией, чем мы имеем сейчас.

«Надо за полгода - опять, в сотый раз повторяю и всем надоел, но тем не менее — всю страну, 75-80% накрыть вакциной «Спутник», которая на данный момент защищает»,- уверен ученый.

В пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в настоящее время коллективный иммунитет против COVID-19 в стране составляет 64,4%.

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