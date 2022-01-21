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Голикова заявила, что более 78 миллионов граждан РФ полностью привились от COVID-19

, 17:47 Источник: РИА "Новости"

Голикова заявила, что более 78 миллионов граждан РФ полностью привились от COVID-19
вакцинация, Alberto Ortega/Keystone Press Agency

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране вакцинация от коронавируса нового типа первым компонентом препаратов проведена 81 981 007 раз, полный цикл был пройдет 78 059 701 раз.

По словам вице-премьера Российской Федерации, вышеуказанные данные являются актуальными по состоянию на пятницу, 21 января.

Татьяна Голикова, как сообщил сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, заявила, что уровень коллективного иммунитета на территории страны в настоящий момент составляет 64,4%.

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