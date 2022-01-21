Кремль надеется, что ВОЗ в обозримом будущем одобрит «Спутник V»

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21 января 2022, 15:04 Источник: ТАСС

вакцина "Спутник V", Pool/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется, что Всемирная организация здравоохранения в обозримой перспективе одобрит российскую вакцину против коронавируса "Спутник V".

Песков подчеркнул, что работа с ВОЗ в настоящий момент ведется, предоставлены все необходимые документы, которых, по мнению экспертов организации, ранее не хватало.

Говоря о возможности признания в РФ зарубежных препаратов против коронавирусной инфекции, пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что некоторые компании-производители уже обратились к российской стороне с соответствующей просьбой. Сейчас ведутся необходимые исследования относительно сочетания с бустерами других марок.

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