Кремль надеется, что ВОЗ в обозримом будущем одобрит «Спутник V»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется, что Всемирная организация здравоохранения в обозримой перспективе одобрит российскую вакцину против коронавируса "Спутник V".
Песков подчеркнул, что работа с ВОЗ в настоящий момент ведется, предоставлены все необходимые документы, которых, по мнению экспертов организации, ранее не хватало.
Говоря о возможности признания в РФ зарубежных препаратов против коронавирусной инфекции, пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что некоторые компании-производители уже обратились к российской стороне с соответствующей просьбой. Сейчас ведутся необходимые исследования относительно сочетания с бустерами других марок.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.