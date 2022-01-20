Гинцбург: в ковидных клиниках практически нет тяжелых больных с омикрон-штаммом, привитых «Спутником»

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20 января 2022, 21:20 Источник: RT

"Красная зона", Komsomolskaya Pravda/globallook.com

В настоящее время в реанимациях ковидных отделений клиник практически нет пациентов с омикрон-штаммом, которые были бы привиты «Спутником», - заявил в беседе с RT директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, его данные пока предварительные, основанные на оперативной информации, поступающей из больниц, а окончательную точку в скором времени поставят клиницисты. Он надеется, что «и дальше эта тенденция продолжится».

«В течение ближайшей недели — десяти дней нам скажут, какое количество вакцинированных «Спутником V» находится на койках в реанимации. Надеюсь, это будет минимальное число», — заметил Гинцбург.

Ранее руководитель Института имени Гамалеи заявил, что эффективность двухкомпонентного «Спутника V» против омикрон-штамма отставляет 75%, а при ревакцинации «Спутником Лайт» через три месяца после прививки достигается стопроцентная защита.

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