Бывший разведчик Кедми: в случае размещения баз США в Восточной Европе Россия может перебросить ракеты в Никарагуа

Если Соединенные Штаты разместят свои базы на территории Восточной Европы, Российская Федерация может перебросить ракеты в Никарагуа. Такой вариант развития событий в разговоре с интернет-СМИ допустил бывший израильский разведчик Яков Кедми.
Некоторое время назад заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности обустройства военной инфраструктуры страны на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать.
«Когда говорят о Венесуэле и Кубе, я бы не упускал из вида еще одну страну — Никарагуа. Все, что происходит в этом государстве, говорит о том, что российские ракеты могут появиться и там», — отметил Яков Кедми.
Как сообщалось ранее в воскресенье, вьетнамский портал Soha написал, что американские истребители F-35, состоящие на вооружении Норвегии, «были подавлены» комплексами радиоэлектронной борьбы РФ.
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