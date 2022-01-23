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Бывший разведчик Кедми: в случае размещения баз США в Восточной Европе Россия может перебросить ракеты в Никарагуа

, 10:50 Источник: «Народные Новости»

Бывший разведчик Кедми: в случае размещения баз США в Восточной Европе Россия может перебросить ракеты в Никарагуа
Российский ракетный комплекс, MOD Russia / globallookpress.com

Если Соединенные Штаты разместят свои базы на территории Восточной Европы, Российская Федерация может перебросить ракеты в Никарагуа. Такой вариант развития событий в разговоре с интернет-СМИ допустил бывший израильский разведчик Яков Кедми.

Некоторое время назад заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности обустройства военной инфраструктуры страны на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать.

«Когда говорят о Венесуэле и Кубе, я бы не упускал из вида еще одну страну — Никарагуа. Все, что происходит в этом государстве, говорит о том, что российские ракеты могут появиться и там», — отметил Яков Кедми.

Как сообщалось ранее в воскресенье, вьетнамский портал Soha написал, что американские истребители F-35, состоящие на вооружении Норвегии, «были подавлены» комплексами радиоэлектронной борьбы РФ.

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