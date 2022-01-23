Soha: американские истребители F-35 на вооружении Норвегии «были подавлены» российскими системами РЭБ

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23 января 2022, 09:37

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Американские истребители пятого поколения F-35, состоящие на вооружении Норвегии, «были подавлены» российскими комплексами РЭБ. Такое утверждение содержится в публикации, размещенной во вьетнамском сегменте интернета.

Портал Soha пишет, что Осло в настоящий момент озабочен дальнейшими перспективами использования самолетов F-35, «которые уже уязвимы для большинства российских систем радиоэлектронной борьбы».

«Норвегия крайне неудобно себя чувствует после того, как истратила миллиарды долларов на покупку F-35, которые были подавлены российскими электронными системами», — отмечает сайт.

В процитированном материале также указывается, что Москва «активизирует свои “гибридные” операции по подавлению сигналов в Скандинавии».

Ранее в воскресенье сообщалось, что бывший служащий Генштаба РФ Константин Сивков допустил возможность удара по Йеллоустоуну в случае отказа Соединенных Штатов от гарантий безопасности.

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