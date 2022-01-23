Экс-служащий Генштаба России Сивков допустил вероятность удара по Йеллоустоуну в случае отказа США от гарантий безопасности

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23 января 2022, 08:53 Источник: «Литературная газета»

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Военный эксперт, бывший служащий Генштаба России Константин Сивков допустил вероятность удара по Йеллоустоуну в случае отказа Соединенных Штатов от гарантий безопасности.

В декабре МИД РФ опубликовал проекты соглашений с США и НАТО. В данных документах Москва, в частности, предложила отказаться от планов по расширению блока в восточном направлении.

Если Вашингтон не пойдет навстречу России в вопросе предоставления гарантий безопасности, «возможны действия, направленные на создание смертельной угрозы, по сути, всей системе западной цивилизации», заявил Константин Сивков. По его словам, с помощью боеголовок мультимегатонного класса «можно нанести удары по Йеллоустоуну, разломам тихоокеанского побережья США».

«Да, такое и в страшном сне не приснится, но своим упрямством, глухотой, самоуверенностью, высокомерием, нежеланием считаться с чаяниями других противник может не оставить иных вариантов», — отметил экс-служащий Генштаба.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский портал Sohu написал, что благодаря запланированным учениям в зонах ответственности всех флотов РФ Москва «подавит военную угрозу, исходящую от Запада».

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