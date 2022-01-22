Sohu: благодаря учениям в зонах ответственности всех флотов России Москва «подавит военную угрозу, исходящую от Запада»

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22 января 2022, 22:08 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, Kremlin Pool / globallookpress.com

Благодаря маневрам в зонах ответственности всех флотов Российской Федерации Москва «подавит военную угрозу, исходящую от Запада». Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

В среду, 19 января, стало известно, что НАТО проведет в начале марта за Северным полярным кругом учения Cold Response. В них примут участие 35 тысяч военнослужащих из 28 государств, а также американский авианосец Harry S. Truman.

На следующий день, 20 января, Минобороны РФ проинформировало, что в зонах ответственности всех флотов страны состоится серия маневров. Учения, к которым будут привлечены в общей сложности более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, свыше 60 летательных аппаратов, порядка 10 тысяч военных, охватят районы, прилегающие к российской территории.

«Благодаря этим маневрам Москва обеспечит защиту своих национальных интересов, в том числе на море, и подавит военную угрозу, исходящую от Запада», — пишет портал Sohu.

Ранее сегодня турецкий журналист Бедреттин Белюкбаши сообщил, что самолет, доставивший вооружения США Украине, вошел в воздушное пространство РФ.

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