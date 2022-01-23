Avia.pro: российский корабль-разведчик «Василий Татищев» вошел в зону развертывания авианосной группы США в Средиземноморье

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23 января 2022, 10:07 Источник: Avia.pro

Авианосец Harry S. Truman, US Navy / globallookpress.com

Российское разведывательное судно «Василий Татищев» вошло в зону развертывания авианосной группы Соединенных Штатов в Средиземном море. Об этом говорится в публикации интернет-СМИ.

Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад корабль-разведчик «Василий Татищев» вошел в Средиземноморье в зону развертывания американской ударной группы во главе с авианосцем Harry S. Truman. Западные военные осуществляют «пристальное слежение» за российским судном, указывается в процитированном материале.

Как сообщалось ранее сегодня, вьетнамский сайт Soha отметил, что истребители F-35, состоящие на вооружении Норвегии, «были подавлены» системами радиоэлектронной борьбы РФ.

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