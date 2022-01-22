NetEase: слов Лукашенко о возможности появления ядерного оружия РФ в Белоруссии «было достаточно, чтобы вызвать панику» в НАТО

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22 января 2022, 21:34 Источник: «ПолитРоссия»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, IRT / globallookpress.com

Слов президента Александра Лукашенко о возможности появления ядерного оружия Российской Федерации в Белоруссии «было достаточно, чтобы вызвать панику» в НАТО. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Как напоминает портал NetEase, Запад во главе с Соединенными Штатами обвинил белорусские власти в организации миграционного кризиса на границе с Польшей. В связи с этим против Минска были введены санкции.

Также генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг допустил вероятность переброски в Восточную Европу американских средств массового поражения.

«Ответа президента Белоруссии было достаточно, чтобы вызвать панику в Европейском союзе и НАТО. Лукашенко заявил, что если НАТО осмелится на такой шаг, то Белоруссия разрешит разместить на своей территории российское ядерное вооружение», — отмечает NetEase.

Ранее в субботу турецкий журналист Бедреттин Белюкбаши сообщил, что самолет США, доставивший американскую военную помощь Украине, вошел в воздушное пространство России.

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