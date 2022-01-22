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Avia.pro: в случае попытки Киева напасть на Крым или республики Донбасса Россия может атаковать ВСУ 170 крылатыми ракетами

, 16:04 Источник: Avia.pro

Avia.pro: в случае попытки Киева напасть на Крым или республики Донбасса Россия может атаковать ВСУ 170 крылатыми ракетами
Запуск крылатой ракеты «Калибр», MOD Russia / globallookpress.com

В случае попытки Киева напасть на Крым или ДНР и ЛНР Россия может атаковать Вооруженные силы Украины 170 крылатыми ракетами. Такой прогноз содержится в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Если киевская сторона предпримет попытку нападения на Крымский полуостров или республики Донбасса, Россия может ударить по ВСУ 170 крылатыми ракетами, пишет портал Avia.pro. К атаке будут привлечены наземные комплексы, авиация и, вероятно, силы флота, отмечает сайт.

В процитированном материале указывается, что Украина не в состоянии отразить подобный удар даже в случае задействования всех своих средств ПВО/ПРО.

Как сообщалось ранее в субботу, украинский эксперт Николай Сунгуровский предрек, что в случае войны армия РФ в первую очередь разгромит систему противовоздушной обороны соседнего государства.

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