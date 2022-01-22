Avia.pro: в случае попытки Киева напасть на Крым или республики Донбасса Россия может атаковать ВСУ 170 крылатыми ракетами

В случае попытки Киева напасть на Крым или ДНР и ЛНР Россия может атаковать Вооруженные силы Украины 170 крылатыми ракетами. Такой прогноз содержится в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.
Если киевская сторона предпримет попытку нападения на Крымский полуостров или республики Донбасса, Россия может ударить по ВСУ 170 крылатыми ракетами, пишет портал Avia.pro. К атаке будут привлечены наземные комплексы, авиация и, вероятно, силы флота, отмечает сайт.
В процитированном материале указывается, что Украина не в состоянии отразить подобный удар даже в случае задействования всех своих средств ПВО/ПРО.
Как сообщалось ранее в субботу, украинский эксперт Николай Сунгуровский предрек, что в случае войны армия РФ в первую очередь разгромит систему противовоздушной обороны соседнего государства.
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