Bloomberg: китайский лидер мог попросить президента Путина «не вторгаться на Украину» во время зимней Олимпиады

Глава КНР Си Цзиньпин мог попросить президента России Владимира Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады, которая стартует 4 февраля в Пекине. Об этом со ссылкой на дипломатические источники в Китае сообщило агентство Bloomberg.
Как пишет агентство, подобные события могли бы втянуть КНР в дипломатическое противостояние. Кроме того, Россия, развязав конфликт, могла бы отвлечь мировое внимание от Игр в Пекине, а это «последнее, что нужно Си Цзиньпину», сообщил источник.
Издание процитировало также напоминание китайского МИД о том, что во время Олимпиад, согласно международным правилам, должна соблюдаться резолюция ООН о перемирии.
Ранее сегодня экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что полномасштабная война с Россией может начаться в любое время.
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