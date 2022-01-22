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Bloomberg: китайский лидер мог попросить президента Путина «не вторгаться на Украину» во время зимней Олимпиады

, 15:26 Источник: "Эхо Москвы"

Bloomberg: китайский лидер мог попросить президента Путина «не вторгаться на Украину» во время зимней Олимпиады
Эмблема Олимпиады в Пекине, Song Jiaru/globallook.com

Глава КНР Си Цзиньпин мог попросить президента России Владимира Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады, которая стартует 4 февраля в Пекине. Об этом со ссылкой на дипломатические источники в Китае сообщило агентство Bloomberg.

Как пишет агентство, подобные события могли бы втянуть КНР в дипломатическое противостояние. Кроме того, Россия, развязав конфликт, могла бы отвлечь мировое внимание от Игр в Пекине, а это «последнее, что нужно Си Цзиньпину», сообщил источник.

Издание процитировало также напоминание китайского МИД о том, что во время Олимпиад, согласно международным правилам, должна соблюдаться резолюция ООН о перемирии.

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