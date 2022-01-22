Аналитик Коротченко: Россия и США будут уничтожены, если между ними разгорится ядерная война

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22 января 2022, 14:40 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация и Соединенные Штаты будут уничтожены, если между странами разгорится ядерный конфликт. Соответствующий прогноз в беседе со СМИ озвучил отечественный военный аналитик Игорь Коротченко.

Эксперт прокомментировал заявление депутата Госдумы Владимира Жириновского, который считает, что Москве будущей весной нужно нанести по американской территории удар с использованием средств массового поражения.

«Если будет ядерная война, произойдет взаимное гарантированное уничтожение России и США», — предрек Коротченко.

По его словам, в настоящий момент ни у одного государства нет системы противодействия массированной ядерной атаке. Именно поэтому на планете сохраняется баланс сил, указал специалист.

Ранее в субботу сообщалось, что парламентарий Олег Матвейчев допустил возможность размещения ядерного оружия в Калининграде в случае отказа Вашингтона от гарантий безопасности.

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