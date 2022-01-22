Аргументы Недели В мире 13+

Аналитик Коротченко: Россия и США будут уничтожены, если между ними разгорится ядерная война

, 14:40 Источник: «ПолитРоссия»

Аналитик Коротченко: Россия и США будут уничтожены, если между ними разгорится ядерная война
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация и Соединенные Штаты будут уничтожены, если между странами разгорится ядерный конфликт. Соответствующий прогноз в беседе со СМИ озвучил отечественный военный аналитик Игорь Коротченко.

Эксперт прокомментировал заявление депутата Госдумы Владимира Жириновского, который считает, что Москве будущей весной нужно нанести по американской территории удар с использованием средств массового поражения.

«Если будет ядерная война, произойдет взаимное гарантированное уничтожение России и США», — предрек Коротченко.

По его словам, в настоящий момент ни у одного государства нет системы противодействия массированной ядерной атаке. Именно поэтому на планете сохраняется баланс сил, указал специалист.

Ранее в субботу сообщалось, что парламентарий Олег Матвейчев допустил возможность размещения ядерного оружия в Калининграде в случае отказа Вашингтона от гарантий безопасности.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Порошенко: полномасштабная война с Россией может начаться в любое время, в случае конфликта Украину атакуют ракетами

Порошенко: полномасштабная война с Россией может начаться в любое время, в случае конфликта Украину атакуют ракетами

Полномасштабный военный конфликт с Российской Федерацией может разгореться в любое время, в случае конфликта Украина будет атакована ракетами. Об этом заявил бывший украинский президент Петр Порошенко.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

В мире

В мире