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Депутат ГД Матвейчев допустил вероятность размещения ядерного оружия в Калининграде в случае отказа США от гарантий безопасности

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Депутат ГД Матвейчев допустил вероятность размещения ядерного оружия в Калининграде в случае отказа США от гарантий безопасности
Российские ракетные комплексы, MOD Russia / globallookpress.com

Депутат российской Государственной Думы Олег Матвейчев допустил вероятность размещения ядерного оружия в Калининграде в случае отказа Соединенных Штатов от гарантий безопасности.

В прошлом месяце МИД РФ обнародовал проекты соглашений с США и НАТО. В данных документах Москва, в частности, предложила Западу отказаться от планов по расширению блока в восточном направлении.

Депутат ГД Матвейчев в эфире YouTube-канала «Вольная улица» озвучил несколько вероятных сценариев ответа, если Вашингтон откажется подписывать гарантии о безопасности.

«Россия создаст точки уязвимости на направлениях, которые заставят США и Европу садиться с нами за стол переговоров и разрешать этот кризис. Идти нам на какие-то уступки», — отметил парламентарий.

По его словам, РФ в рамках своего ответа может развернуть ядерные вооружения на территории Калининграда.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший израильский разведчик Яков Кедми заявил, что в начале февраля Москва может начать «масштабную операцию по принуждению американцев к миру».

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