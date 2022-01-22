Экс-разведчик Кедми: в начале февраля Россия может начать «масштабную операцию по принуждению американцев к миру»

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22 января 2022, 10:42

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

В начале февраля Российская Федерация может начать «масштабную операцию по принуждению американцев к миру». Об этом заявил бывший разведчик из Израиля Яков Кедми.

В декабре МИД РФ опубликовал проекты соглашений с Соединенными Штатами и НАТО. В данных документах Москва, в частности, предложила Западу отказаться от планов по расширению блока в восточном направлении.

Как отметил Кедми, выступивший в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева, «у США осталось примерно две недели», чтобы дать ответ российской стороне. По словам экс-разведчика, «уже в начале февраля Россия может приступить к следующему этапу трансформации отношений с Вашингтоном — масштабной операции по принуждению американцев к миру».

Речь идет о военно-технических мерах, о которых Москва предупреждала США, пояснил Яков Кедми.

Как сообщалось ранее в субботу, портал Sohu написал, что бомбардировщики-ракетоносцы РФ «посеяли ужас», отработав условные удары по американским базам на Аляске.

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