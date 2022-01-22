Портал Sohu: российские бомбардировщики-ракетоносцы «посеяли ужас», отработав условные удары по базам США на Аляске

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22 января 2022, 09:19

Стратегический бомбардировщик Ту-160, MOD Russia / globallookpress.com

Российские бомбардировщики-ракетоносцы «посеяли ужас», отработав условные удары по базам Соединенных Штатов, расположенным на территории Аляски. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

Сайт Sohu пишет, что некоторое время назад пара стратегических бомбардировщиков РФ осуществила 13-часовой полет, маршрут которого пролегал, в частности, над Баренцевым и Белым морями. Портал отмечает, что в ходе своей миссии боевые машины отработали условную атаку на американские военные объекты на Аляске.

В процитированной публикации указывается, что ракетоносцы «посеяли ужас, отработав удары по базам США на Аляске».

«Особый эффект произвел нестандартный маршрут полета, который не позволял обнаружить российские бомбардировщики и в то же время делал возможным нанесение ударов по Аляске», — пишет Sohu.

Как сообщалось ранее, ресурс Baijiahao спрогнозировал, что в случае нападения НАТО на Калининград «Китай обязательно нанесет решительный удар по противникам РФ».

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