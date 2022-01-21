Baijiahao: в случае атаки НАТО на Калининград «Китай обязательно нанесет решительный удар по противникам РФ»

Аргументы Недели → В мире 13+

21 января 2022, 15:39 Источник: «ПолитРоссия»

Китайские военные, Alexei Nikolsky / globallookpress.com

Если Североатлантический альянс нападет на Калининград, «Китай обязательно нанесет решительный удар по противникам РФ». Соответствующий прогноз содержится в публикации, появившейся в зарубежном интернет-сегменте.

Китайский портал Baijiahao констатирует, что развернутое в Калининградской области ракетное вооружение и системы ПВО являются помехой для свободных действий НАТО в Восточной Европе. Поэтому Соединенные Штаты и их союзники по блоку разрабатывают планы по захвату российского полуэксклава, утверждает сайт.

В процитированном материале предрекается, что в случае атаки на Калининград помощь Москве окажет Пекин.

«Мы все надеемся, что стороны (Россия и НАТО — АН) смогут успокоиться и найти взаимовыгодный компромисс. Но если войны не удастся избежать, Китай обязательно нанесет решительный удар по противникам РФ», — отмечает Baijiahao.

Как сообщалось ранее в пятницу, издание Business Insider написало, что модернизированные крейсеры типа «Киров» станут реальной угрозой для американских авианосцев.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости