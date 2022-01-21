Business Insider: обновленные российские крейсеры типа «Киров» станут реальной угрозой для авианосцев США

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21 января 2022, 11:23 Источник: «ПолитРоссия»

Крейсер «Петр Великий», MOD Russia / globallookpress.com

Обновленные российские атомные ракетные крейсеры типа «Киров» (согласно отечественной классификации, проект 1144 «Орлан») станут реальной угрозой для авианосцев Соединенных Штатов. Соответствующий прогноз высказан в публикации зарубежных СМИ.

«Русские не отказываются от тяжелых атомных кораблей типа “Киров”», — констатирует Business Insider.

Издание отмечает, что один из представителей проекта — крейсер «Адмирал Нахимов» — в настоящий момент проходит модернизацию. По ее итогам судно получит, в частности, противокорабельные крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», новые боевые системы «земля-воздух». Также на крейсере могут быть развернуты гиперзвуковые снаряды.

После возвращения в строй «Адмирала Нахимова» на модернизацию отправится корабль проекта «Орлан» «Петр Великий», который является флагманом Северного флота РФ.

В процитированном материале предрекается, что обновленные крейсеры типа «Киров» станут реальной угрозой для американских авианосцев.

Как сообщалось ранее в пятницу, портал Military Watch написал, что истребители-бомбардировщики Су-34 будут главным оружием России в случае войны с НАТО на территории Европы.

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