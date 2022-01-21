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Military Watch: самолеты Су-34 станут главным оружием России, если начнется война с НАТО в Европе

, 10:45 Источник: «ПолитРоссия»

Military Watch: самолеты Су-34 станут главным оружием России, если начнется война с НАТО в Европе
Истребитель-бомбардировщик Су-34, MOD Russia / globallookpress.com

Истребители-бомбардировщики Су-34 станут главным оружием Российской Федерации, если она вступит в военный конфликт с Североатлантическим альянсом в Европе. Такой прогноз содержится в материале, размещенном в зарубежном интернет-сегменте.

«Су-34 стал долгожданным преемником ударной платформы Су-24М, производство которой было прекращено в начале 1990 годов. От предшественника Су-34 выгодно отличается повышенной выносливостью, более низкими эксплуатационными требованиями, гораздо более высокими летно-техническими характеристиками и способностью к воздушной обороне», — пишет портал Military Watch.

Сайт предрекает, что в случае начала войны с НАТО в Европе Су-34 будут главным оружием Москвы. В процитированной публикации говорится, что в число приоритетных целей для данных самолетов попадут аэродромы, командные центры и объекты противовоздушной обороны.

Military Watch добавляет, что эффективное радиолокационное оборудование позволяет истребителям-бомбардировщикам уклоняться от низко летящих крылатых ракет и наносить внезапные удары.

Как сообщалось ранее сегодня, ресурс 19FortyFive написал, что американский самолет F-35 «продолжает творить историю и пугать Россию».

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