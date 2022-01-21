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Сайт 19FortyFive: американский стелс-истребитель F-35 «продолжает творить историю и пугать Россию»

, 08:54 Источник: «ПолитРоссия»

Сайт 19FortyFive: американский стелс-истребитель F-35 «продолжает творить историю и пугать Россию»
Истребитель F-35, MC3 Michael Singley / globallookpress.com

Американский истребитель пятого поколения F-35 «продолжает творить историю и пугать Россию». Об этом говорится в публикации, размещенной в зарубежном интернет-сегменте.

В январе F-35B впервые успешно приземлился на десантный корабль USS Tripoli. Портал 19FortyFive пишет, что это продемонстрировало универсальность самолета «в случае конфликта с Россией или Китаем».

Сайт указывает, что ВМС Соединенных Штатов хотят иметь возможность запускать F-35 не только с авианосцев, но и с универсальных десантных кораблей. Предполагается, что использование данных судов вместе со стелс-истребителями должно затруднить противнику его стратегические расчеты.

«Истребитель-невидимка F-35 продолжает творить историю и пугать Россию», — отмечает 19FortyFive.

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