Канадский юрист Кристофер Блэк об ответе РФ на давление Запада: «Все, что будет сделано российской стороной, сильно удивит НАТО»

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21 января 2022, 08:19 Источник: «ПолитРоссия»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Ответ Российской Федерации на давление со стороны Запада «сильно удивит НАТО». Соответствующий прогноз высказал канадский юрист, эксперт по международному праву Кристофер Блэк.

В декабре МИД РФ обнародовал проекты соглашений с Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом. В данных документах Москва, в частности, предложила отказаться от планов по расширению блока в восточном направлении.

Как отметил Блэк, власти России «предъявили четкие требования», однако «их предложение о мире было отвергнуто с ходу». Юрист указал, что Запад продолжает проводить в отношении РФ политику давления. Кристофер Блэк предрек, что ответ Москвы на это станет неожиданным для НАТО.

Эксперт полагает, что «российское руководство и Генеральный штаб уже все решили».

«Все, что будет сделано российской стороной, сильно удивит НАТО. Мы можем быть уверены только в том, что это будут очень эффективные меры, которые обернутся серьезными последствиями для всего мира», — написал Блэк в материале, опубликованном на сайте New Eastern Outlook.

Как сообщалось ранее, китайский портал Sohu предположил, что британский самолет-разведчик развернула на подходе к Крыму новая система радиоэлектронной борьбы РФ.

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