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Сайт Sohu предположил, что британский самолет-разведчик развернула на подходе к Крыму новая российская система РЭБ

, 16:12 Источник: «ПолитРоссия»

Сайт Sohu предположил, что британский самолет-разведчик развернула на подходе к Крыму новая российская система РЭБ
Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Британский разведывательный самолет развернула на подходе к Крымскому полуострову новая российская система радиоэлектронной борьбы. Соответствующее предположение содержится в публикации, размещенной в интернете.

Китайский портал Sohu пишет, что некоторое время назад в международное воздушное пространство над Черным морем вошел британский авиаразведчик RC-135. Машина направлялась к границам Крыма.

«В полете воздушное судно совершило странный маневр и немедленно вернулось на базу», — отмечает сайт.

Авторы Sohu выдвинули версию, согласно которой против C-135 был применен новый российский комплекс РЭБ, более мощный, чем система «Красуха».

«Похоже, что у НАТО должна сильно болеть голова. Если западные военные не разберутся с этим загадочным оружием, то их самолеты продолжат испытывать трудности», — указывается в процитированном материале.

Как сообщалось ранее в четверг, ресурс Baijiahao высказал точку зрения, согласно которой Москва «готова биться насмерть» с США и Североатлантическим альянсом.

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