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20 января 2022, 10:30 Источник: «ПолитРоссия»

Российские корабли, MOD Russia / globallookpress.com

В китайском сегменте интернета разместили материал, авторы которого полагают, что Российская Федерация «готова биться насмерть» с Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом.

Некоторое время назад стало известно, что в сторону Балтийского моря выдвинулась группа судов ВМФ РФ. Портал Baijiahao пишет, что «шаг России с походом военных кораблей через Балтику может быть скрытым, завуалированным предупреждением для западного военного блока».

Сайт также отмечает, что Москва способна устроить «"пожар" на заднем дворе США», если они «по-прежнему будут подталкивать Украину в НАТО». Речь идет о предполагаемом создании баз РФ в Венесуэле и на Кубе, поясняет Baijiahao.

«Очевидно, что Россия готова биться насмерть с Америкой и НАТО», — указывает китайский ресурс.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший израильский разведчик Яков Кедми высказал мнение о том, что на Западе «схватятся за голову» из-за учений ядерной триады Москвы в текущем году.

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