Бывший разведчик Кедми: на Западе «схватятся за голову» из-за учений ядерной триады России в 2022 году

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20 января 2022, 08:24 Источник: ФАН

Российский ракетный комплекс, MOD Russia / globallookpress.com

На Западе «схватятся за голову» из-за учений ядерной триады Российской Федерации в 2022 году. Соответствующую точку зрения высказал Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.

Некоторое время назад источник ТАСС, близкий к Минобороны РФ, проинформировал, что в начале 2022-го состоятся учения «Гром» с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил страны.

«Сегодня Запад обеспокоен маневрами российской армии в Белоруссии. Пусть они побеспокоятся о ближайших маневрах стратегической триады России, которые пройдут в первой половине этого года. Вот тогда они схватятся за голову. Когда проверяют, как будет себя вести ядерная триада во время ее практического использования, — это очень страшно», — отметил Яков Кедми.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский сайт Sohu написал, что один стратегический ракетоносец Ту-160М способен разбомбить не только Украину, но и всю Европу целиком.

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