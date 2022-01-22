Глава ВМС Германии Шёнбах заявил о возможности континентальной войны в ближайшие 10-20 лет

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22 января 2022, 10:29 Источник: РИА Новости

военные, фото: pixels.com

Глава ВМС ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах заявил, что континентальная война будет, возможно, в следующие 10-20 лет. Военачальник призвал страны создавать «более тесные союзы».

«Я считаю, что континентальная война будет, возможно, не в течение ближайших двух-трех лет, но в следующие 10-20 лет»,- высказал он в ходе выступления на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара.

При этом Шёнбах считает, что двусторонние партнерства «ничего не значат», и странам нужно создавать «более тесные союзы».

Ранее Шёнбах выразил мнение, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

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