Глава ВМС Германии Шёнбах заявил о возможности континентальной войны в ближайшие 10-20 лет

Глава ВМС ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах заявил, что континентальная война будет, возможно, в следующие 10-20 лет. Военачальник призвал страны создавать «более тесные союзы».
«Я считаю, что континентальная война будет, возможно, не в течение ближайших двух-трех лет, но в следующие 10-20 лет»,- высказал он в ходе выступления на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара.
При этом Шёнбах считает, что двусторонние партнерства «ничего не значат», и странам нужно создавать «более тесные союзы».
Ранее Шёнбах выразил мнение, что Крым никогда не вернется в состав Украины.
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