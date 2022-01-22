Ресурс Avia.pro: истребители F-35, которые Нидерланды отправят в Румынию, «могут попытаться провести провокации» против России

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22 января 2022, 09:55 Источник: Avia.pro

Истребитель F-35, Jaroslav Ozana / globallookpress.com

Истребители пятого поколения F-35, которые Нидерланды отправят на территорию Румынии, «могут попытаться провести провокации» против России. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что Нидерланды приняли решение перебросить на базу в Румынии два своих F-35. Ожидается, что данные машины примут участие в одной из миссий Североатлантического альянса.

«Судя по региону размещения этих боевых самолетов», они «могут попытаться провести провокации и испытать российские средства ПВО» путем приближения к границам РФ со стороны Черного моря, отмечает интернет-ресурс.

Как сообщалось ранее в субботу, сайт Sohu указал, что российские бомбардировщики-ракетоносцы «посеяли ужас», отработав условные удары по американским базам на Аляске.

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