Сайт Avia.pro: украинский дрон Bayraktar TB2 приблизился к границе России на расстояние 200 метров

Украинский беспилотник Bayraktar TB2 приблизился к границе Российской Федерации на расстояние 200 метров. Такое утверждение содержится в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что «несколько часов назад Киев решил пойти на новую серьезную провокацию», отправив к государственным рубежам РФ дрон Bayraktar TB2. Аппарат приблизился к границе Белгородской области на расстояние 200 метров, отмечает сайт.
В процитированном материале указывается, что беспилотник «имел поддельный код опознавания, идентифицированный средствами общедоступного мониторинга как французский вертолет».
Как сообщалось ранее в субботу, бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что полномасштабная война с Россией может начаться в любое время.
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