Сайт Avia.pro: украинский дрон Bayraktar TB2 приблизился к границе России на расстояние 200 метров

Аргументы Недели → В мире 13+

22 января 2022, 08:48 Источник: Avia.pro

Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozuliaukrinform / globallookpress.com

Украинский беспилотник Bayraktar TB2 приблизился к границе Российской Федерации на расстояние 200 метров. Такое утверждение содержится в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что «несколько часов назад Киев решил пойти на новую серьезную провокацию», отправив к государственным рубежам РФ дрон Bayraktar TB2. Аппарат приблизился к границе Белгородской области на расстояние 200 метров, отмечает сайт.

В процитированном материале указывается, что беспилотник «имел поддельный код опознавания, идентифицированный средствами общедоступного мониторинга как французский вертолет».

Как сообщалось ранее в субботу, бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что полномасштабная война с Россией может начаться в любое время.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости