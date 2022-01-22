TMZ: Арнольд Шварцнеггер перевернулся на внедорожнике

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22 января 2022, 07:50 Источник: TMZ

Арнольд Шварценеггер, фото: Christoph Hardt via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

Всемирно известный американский актер Арнольд Шварценеггер попал в аварию. В результате столкновения двух автомобилей пострадала женщина.

В источнике говорится, что Шварценеггер находился за рулем внедорожника Yukon во время столкновения с красным Prius. Его автомобиль начал переворачиваться и оказался на крыше второй легковушки.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в аварии виноват актер, поскольку совершил левый поворот на запрещающий сигнал светофора.

Женщина-водитель Prius попала в больницу, у нее серьезная травма головы. Шварценеггер намерен лично навестить ее.

По словам очевидцев, от сильного столкновения в Yukon сработали подушки безопасности. Они назвали случившееся «безумием» и сравнили с трюком из фильма. Сам актер не пострадал.

Ранее сообщалось, что 20 декабря 2021 года 19-летний хоккеист Никита Мокеев погиб в ДТП с грузовиком.

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