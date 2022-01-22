TMZ: Арнольд Шварцнеггер перевернулся на внедорожнике

Всемирно известный американский актер Арнольд Шварценеггер попал в аварию. В результате столкновения двух автомобилей пострадала женщина.
В источнике говорится, что Шварценеггер находился за рулем внедорожника Yukon во время столкновения с красным Prius. Его автомобиль начал переворачиваться и оказался на крыше второй легковушки.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что в аварии виноват актер, поскольку совершил левый поворот на запрещающий сигнал светофора.
Женщина-водитель Prius попала в больницу, у нее серьезная травма головы. Шварценеггер намерен лично навестить ее.
По словам очевидцев, от сильного столкновения в Yukon сработали подушки безопасности. Они назвали случившееся «безумием» и сравнили с трюком из фильма. Сам актер не пострадал.
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