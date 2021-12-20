19-летний хоккеист Никита Мокеев погиб в ДТП с грузовиком

В понедельник, 20 декабря, на 121-м километре трассы Казань – Оренбург в Чистопольском районе произошло ДТП. В результате аварии погиб 19-летний защитник нижнекамского хоккейного клуба «Реактор» Никита Мокеев.
Инцидент случился в районе 15 часов дня.
По данным портала «Life», хоккеист за рулём автомобиля «Лада-Веста» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Скания», затем легковушка улетела в кювет. Мокеев скончался на месте от полученных травм. Также пострадала пассажирка 2003 года рождения, ее отправили в больницу.
Ранее сообщалось, что 10 октября 23-летний конькобежец Руслан Захаров погиб под колесами грузовика в Хабаровске.
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