19-летний хоккеист Никита Мокеев погиб в ДТП с грузовиком

Аргументы Недели → Спорт 13+

20 декабря 2021, 22:36 Источник: life.ru

хоккеист, фото: pixels.com

В понедельник, 20 декабря, на 121-м километре трассы Казань – Оренбург в Чистопольском районе произошло ДТП. В результате аварии погиб 19-летний защитник нижнекамского хоккейного клуба «Реактор» Никита Мокеев.

Инцидент случился в районе 15 часов дня.

По данным портала «Life», хоккеист за рулём автомобиля «Лада-Веста» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Скания», затем легковушка улетела в кювет. Мокеев скончался на месте от полученных травм. Также пострадала пассажирка 2003 года рождения, ее отправили в больницу.

Ранее сообщалось, что 10 октября 23-летний конькобежец Руслан Захаров погиб под колесами грузовика в Хабаровске.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости