23-летний конькобежец Захаров погиб под колесами грузовика в Хабаровске

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11 октября 2021, 08:35 Источник: РИА Новости

Руслан Захаров, фото: Instagram

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что 10 октября под колесами грузовика в Хабаровске погиб 23-летний призер юниорского чемпионата мира по конькобежному спорту Руслан Захаров.

«Авария произошла в 6.10 утра в воскресенье в Хабаровске. Сбил его 26-летний водитель, он ехал со стороны улицы Выборгской в сторону улицы Окружной по второму ряду. Прямо по проезжей части по ходу движения автомобиля шел Захаров. Водитель был трезв. Но у него не было права управлять автомобилем категории С»,- пояснил собеседник.

По его словам, Захаров получил серьезную травму головы и скончался в реанимации, не приходя в сознание.

Следствие выясняет, почему спортсмен оказался на проезжей части и был ли он трезв. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть человека.

Ранее сообщалось, что около Киевского вокзала в Москве под колесами электробуса погибла женщина. На проезжую часть ее столкнул мужчина.

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