В Москве толкнули женщину под колеса электробуса

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10 октября 2021, 21:31 Источник: ТАСС

машина СК РФ, фото:Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила о возбуждении уголовного дела после гибели женщины под колесами электробуса у Киевского Вокзала.

Инцидент произошел в воскресенье, 10 октября, около 19.00.

«По данным следствия, вблизи площади Киевского вокзала мужчина в ходе конфликта ударил женщину, в результате чего она упала на проезжую часть и попала под автобус, двигающийся к остановке общественного транспорта. В результате полученных травм женщина скончалась»,- пояснила она.

Возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что подозреваемый задержан. В ближайшее время его доставят на допрос.

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