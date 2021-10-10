Аргументы Недели Происшествия 13+

В Москве толкнули женщину под колеса электробуса

, 21:31 Источник: ТАСС

В Москве толкнули женщину под колеса электробуса
машина СК РФ, фото:Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила о возбуждении уголовного дела после гибели женщины под колесами электробуса у Киевского Вокзала.

Инцидент произошел в воскресенье, 10 октября, около 19.00.

«По данным следствия, вблизи площади Киевского вокзала мужчина в ходе конфликта ударил женщину, в результате чего она упала на проезжую часть и попала под автобус, двигающийся к остановке общественного транспорта. В результате полученных травм женщина скончалась»,- пояснила она.

Возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что подозреваемый задержан. В ближайшее время его доставят на допрос.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Общество

Число случаев заражения COVID-19 за неделю в России стало максимальным с декабря 2020 года

Число случаев заражения COVID-19 за неделю в России стало максимальным с декабря 2020 года

Число выявленных за неделю в России случаев заражения коронавирусом нового типа стало максимальным с конца декабря 2020 года. Соответствующие данные предоставили журналисты, которые произвели подсчеты.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью