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Sohu: авианосцу Prince of Wales нужно держаться в стороне от вод России, чтобы не повторить «унизительные ошибки» эсминца Defender

, 07:52 Источник: «ПолитРоссия»

Sohu: авианосцу Prince of Wales нужно держаться в стороне от вод России, чтобы не повторить «унизительные ошибки» эсминца Defender
Британский эсминец Defender, Rob Powell / globallookpress.com

Британскому авианосцу Prince of Wales следует держаться в стороне от территориальных вод Российской Федерации, чтобы не повторить «унизительные ошибки» эсминца Defender. Об этом говорится в публикации, появившейся в китайском сегменте интернета.

«Британский авианосец HMS Prince of Wales недавно покинул порт приписки для выполнения своей первой важной миссии — демонстрации силы во время напряженных отношений Запада с Россией», — пишет портал Sohu.

Планируется, что корабль примет участие в учениях НАТО в северной части Норвегии. Место проведения маневров находится в нескольких сотнях километров от российских границ.

Prince of Wales нужно держаться в стороне от вод РФ, чтобы не повторить «унизительные ошибки» британского эсминца Defender, отмечает китайский сайт.

Ресурс напомнил, что в конце июня прошлого года Defender без согласования с Москвой вошел в российскую акваторию в районе Крыма. По курсу движения судна был открыт предупредительный огонь. Это обратило корабль в бегство, указывается в процитированном материале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, портал Baijiahao спрогнозировал, что в случае атаки НАТО на Калининград «Китай обязательно нанесет решительный удар по противникам РФ».

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