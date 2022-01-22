Avia.pro: комплекс ПВО ДНР обнаружил и сопроводил в небе над Донбассом американский самолет-разведчик

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22 января 2022, 07:23 Источник: Avia.pro

Самолет, MC2 Brandon J. Vinson / globallookpress.com

Комплекс противовоздушной обороны непризнанной ДНР обнаружил и сопроводил в небе над Донбассом самолет-разведчик Соединенных Штатов. Об этом говорится в публикации интернет-СМИ.

Портал Avia.pro пишет, что «во время последних визитов американских военных разведывательных самолетов в воздушное пространство Донбасса» комплекс ПВО ДНР не только обнаружил борт США, но и сопроводил его. После этого случая американцы приняли решение отправлять в район зоны конфликта на востоке Украины беспилотники, отмечает сайт.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, бывший министр обороны ДНР Владимир Кононов допустил, что вооруженное противостояние в Донбассе может перерасти в глобальную войну.

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