Капитан первого ранга в отставке Константин Сивков: Европа и США поставляют Украине не современное оружие, а старый хлам

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21 января 2022, 17:18 Источник: Свободная пресса

фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Европа и США поставляют на Украину не современное оружие, а старый хлам. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков рассказал, что в случае войны с Россией поставленное украинским военным оружие никак им не поможет.

По данным российского военного эксперта, Украине достается от Европы и США только старье, бронетранспортеры старые и автомобили старого образца, которые пригодны для перевозки личного состава. "Она не имеет противоснарядного бронирования. Это техника, которая имеет ограниченное боевое значение", — рассказал Константин Сивков НСН.

По его мнению, "если начнутся боевые действия, то в их основе будет лежать применение ВВС, боевой авиации", - сообщает "Свободная пресса".

Украинское Минобороны сообщает в соцсетях, что руководством ведомства "в рамках системных компетенций проводятся мероприятия по привлечению международной поддержки развития потенциала ВСУ в целях укрепления обороны Украины". По данным Минобороны Украины, сейчас "объемы такой помощи беспрецедентны". "Мы упорно работаем над увеличением объема и расширением номенклатуры средств обороны, предоставляемых Украине", - заявляют украинские военные.

Британские военно-воздушные силы за последние три дня выполнили на Украину восемь рейсов тяжелых военно-транспортных самолетов C-17A, каждый из которых может перевозить около 80 тонн груза. Военный аналитик Алексей Леонков полагает, что неплохо было бы спросить Лондон, с какого перепугу у России под носом идет такое обустройство, и почему на Украину в таких количествах доставляется столь серьезное оружие.

В последнее время на Западе и на Украине в СМИ распространяются сообщения, якобы Россия может напасть на Украину. Москва неоднократно заявляла, никаких подобных планов у российских властей нет.

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