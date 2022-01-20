Военспец Леонков: Россия может устроить блокаду британским самолетам, доставляющим оружие на Украину

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20 января 2022, 16:40 Александр Саргин

Фото: warfiles.ru

Британские военно-воздушные силы за последние три дня выполнили на Украину восемь рейсов тяжелых военно-транспортных самолетов C-17A, каждый из которых может перевозить около 80 тонн груза.

Каждый борт берет не менее 24 поддонов, на которые крепятся 9 противотанковых комплексов, что составляет более 1,7 тысячи переносных противотанковых управляемых ракет. А еще незадолго до этого в Киев и Львов прибыло по одному украинскому тяжелому транспортному самолету Ан-124.

«С нашей стороны вполне возможно устроить британским самолетам определенное сопровождение, - сообщил «АН» военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. – И неплохо было бы спросить Лондон, с какого перепугу у России под носом идет такое обустройство, и почему на Украину в таких количествах доставляется столь серьезное оружие?! Естественно, все это находится под контролем нашего Министерства обороны, там это воспринимают абсолютно серьезно, и я уверен, что нужное решение будет принято».

Военспец напомнил, что «когда-то» на Украине все это начиналось под видом создания неких «учебных центров», а сейчас построены полноразмерные «военные базы», которые постепенно обустраиваются, расширяются и становятся буквально напичканными вооружением.

Соединенное Королевство поставляет Украине противотанковые вооружения, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, накануне выступая у себя в парламенте. Вместе с тем МИД этой страны сообщил, что любое «вторжение» России на Украину будет сопряжено с «серьезными последствиями и издержками».

«Украина находится в предвоенном состоянии по отношению к России, - продолжает военный аналитик, - хотя наша страна не готовилась воевать с ней и не раз говорила об этом. Напомню, у нас предусмотрена четкая градация военных угроз и угроз агрессии, в соответствии с чем наши армия и флот принимают определенные действия. Например, мы не будем пропускать какие-то грузы, можно устроить блокаду, да и вообще, есть много вариантов».

Однако главное, заключил Алексей Леонков в разговоре с «АН», сегодня заключается вот в чем: провокационные действия с применением химического оружия (о чем рассказал наш министр обороны) имеют достаточно ограниченные сроки...

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