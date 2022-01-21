Forbes: в случае войны с Россией Украине будет сложно пробить оборону ракетного крейсера «Москва»

Аргументы Недели → В мире 13+

21 января 2022, 09:49 Источник: «ПолитРоссия»

Ракетный крейсер «Москва», MOD Russia / globallookpress.com

Если разгорится военный конфликт с Россией, Украине будет сложно пробить оборону ракетного крейсера «Москва», который является флагманом Черноморского флота РФ. Соответствующий прогноз содержится в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.

«Спустя сорок лет после ввода в строй “Москва” сохранила оснащение и вооружение флагманского ракетоносца», — констатирует Forbes.

Издание отмечает, что единственным украинским оружием, которое может «иметь реальный шанс» поразить корабль, являются крылатые ракеты «Нептун». При этом в процитированном материале указывается, что «Москва» способна выдержать попадание нескольких подобных снарядов.

Таким образом, киевским силам будет сложно пробить оборону крейсера в случае войны, делает вывод Forbes.

Как сообщалось ранее в пятницу, портал 19FortyFive написал, что американский стелс-истребитель F-35 «продолжает творить историю и пугать Россию».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости