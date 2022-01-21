Псаки: США не давали России «зеленый свет» на «незначительное вторжение» на Украину

Аргументы Недели → В мире 13+

21 января 2022, 07:59

Джен Псаки, фото: Ken Cedeno - Pool via CNP, globallookpress.com

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки объяснила заявление Джо Байдена том, что пересечение границы с Украиной любыми организованными российскими подразделениями будет воспринято в Вашингтоне как вторжение на территорию суверенного государства.

Представитель Белого дома в эфире телеканала CNN сообщила, что США не давали России «зеленый свет» на «незначительное вторжение» на Украину. Псаки ответила на вопрос телеведущего, попросившего прокомментировать заявление Байдена на пресс-конференции 19 января, где глава Белого дома сказал, что Вашингтон дает Москве «зеленый свет» на «незначительное вторжение» на Украину. В то же время Байден обратил внимание, что Россия ответит за «вторжение, но если оно будет «незначительным», то спровоцирует вопросы, что стоит предпринимать против Москвы, а что — нет.

Псаки в своем комментарии сказала «Это абсолютно не отражает наши намерения, и это совершенно не тот посыл, который мы и в первую очередь президент Байден пытались донести до президента Путина».

Представитель Белого дома отметила, что украинские власти «понимают позицию» Байдена. Псаки заверила, что в случае военного вторжения России на Украину Москве грозят серьезные последствия.

В России неоднократно заявляли, что планов вторжения на Украину нет.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости