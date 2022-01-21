Avia.pro: российские ракетоносцы Ту-22М3 могли отработать условную атаку на военную базу США на севере Гренландии

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21 января 2022, 07:40 Источник: Avia.pro

Стратегический бомбардировщик Ту-22М3М, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ракетоносцы Ту-22М3 могли отработать условную атаку на военную базу Соединенных Штатов на севере Гренландии. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад группа стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 поднялась в небо «и, преодолев расстояние в несколько тысяч километров, направилась в сторону архипелага Земля Франца-Иосифа». Сайт отмечает, что в ходе данного полета «вполне могли отрабатываться удары» по американской авиабазе Туле, которая находится в северной части Гренландии.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский сайт Sohu предположил, что британский самолет-разведчик развернула на подходе к Крыму новая российская система радиоэлектронной борьбы.

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