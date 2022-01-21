Премьер федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания заявила, что Германии срочно нужен «Северный поток-2»

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21 января 2022, 07:20 Источник: РИА Новости

Nord Stream AG, globallookpress.com

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что Германии нужен газопровод "Северный поток-2" и при этом срочно.

На приеме Восточного комитета немецкой экономики Мануэла Швезиг выразила мнение, что газопровод через Балтийское море ФРГ нужен срочно. Она выступила за скорейшую сертификацию газопровода,- пишет немецкое издание Zeit.

Премьер федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания пояснила, что поставки российского природного газа позволят стране осуществить переход к возобновляемым источникам энергии, чтобы обосновать отказ от атомной и угольной энергетики.

По словам Швезиг, германским властям необходимо сосредоточиться на "критическом диалоге и экономическом взаимодействии с Россией".

Газопровод "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год проведен по дну Балтийского моря до Германии.

Целью визита в Германию директора ЦРУ Уильяма Бернса в январе этого года было, в том числе, обсуждение вопроса о позиции ФРГ в отношении «Северного потока-2».

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