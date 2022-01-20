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WSJ предположил, что глава ЦРУ приезжал в ФРГ в связи с нечёткой позицией канцлера Шольца по «Северному потоку-2»

, 17:21 Источник: "Интерфакс"

WSJ предположил, что глава ЦРУ приезжал в ФРГ в связи с нечёткой позицией канцлера Шольца по «Северному потоку-2»
Олаф Шольц, Andreas Gora/globallook.com

Целью визита в Германию директора ЦРУ Уильяма Бернса в январе этого года было, в том числе, обсуждение вопроса о позиции ФРГ в отношении «Северного потока-2», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

В США, как пишет издание, обеспокоены отсутствием публичных заявлений канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия готова заморозить «Северный поток-2» в случае вторжения России на территорию Украины. По словам WSJ, «канцлер и его помощники в частных беседах давали подобные заверения, но к настоящему моменту они не заявили об этом публично».

Также источник газеты отметил, что в Шольц в последнее время «избегал отвечать на вопросы журналистов относительно санкций против газопровода».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявлял, что у альянса и ФРГ нет единой позиции по «Северному потоку — 2».  

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