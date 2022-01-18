Генсек НАТО Столтенберг заявил о разногласиях с канцлером ФРГ Шольцем из-за «Северного потока – 2»

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18 января 2022, 19:27 Источник: РИА "Новости"

генсек НАТО Йенс Столтенберг, M. Popow via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг днем во вторник, 18 января, заявил, что на переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем обсудил проект "Северный поток — 2".

Йенс Столтенберг подтвердил, что они с Олафом Шольцем действительно говорили о "Северном потоке – 2".

Генсек НАТО подчеркнул, что позиция НАТО заключается в том, что у организации и Германии нет единой позиции по вышеуказанному проекту. Столтенберг заметил, что Североатлантический альянс крайне силен, однако иногда ему не удается достичь консенсуса. "И вы видите это на примере "Северного потока – 2"… Тут взгляды разнятся", – заключил генеральный секретарь НАТО.

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