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В Алматы нашли секретные захоронения «боевиков», тела которых во время беспорядков выкрали из моргов

, 23:05 Источник: Интерфакс

В Алматы нашли секретные захоронения «боевиков», тела которых во время беспорядков выкрали из моргов
Алматы, январь 2022, t.me/ kazfreee/globallook.com

В Алматы судмедэксперты установили личности людей, тела которых были похищены из моргов во время беспорядков в городе, происходивших в начале января. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции Алматы.

19 января глава департамента полиции Канат Таймерденов сообщил о семи нападениях на морги города, во время которых было украдено более 40 тел. Как предполагалось, это боевики, принимавшие участие в беспорядках. Их тела были похищены, чтобы их не смогли опознать.

20 января представитель ведомства Салтанат Азирбек заявила, что секретные захоронения найдены. Личности тайно похороненных людей установлены. 

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