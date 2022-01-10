Токаев уверен, что на площадях казахстанских городов действовали афганские боевики

В террористической атаке на Казахстан участвовали боевики с Ближнего Востока и Центральной Азии, в том числе из Афганистана, заявил Касым-Жомарт Токаев в беседе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
Слова президента Казахстана приводит его пресс-служба. «У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики из Ближнего Востока, - заявил Токаев. - Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти».
Именно этим Токаев объяснил решение обратиться за помощью к ОДКБ. По словам президента Казахстана, миротворцы не принимают участия в боевых операциях.
«Их главная задача состоит в обеспечении охраны стратегических объектов в Алматы и столице Казахстана. Это позволило казахстанским силовым структурам осуществлять противодействие террористам», - заявил Токаев.
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