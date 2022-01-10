Токаев уверен, что на площадях казахстанских городов действовали афганские боевики

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10 января 2022, 19:18 Источник: "Интерфакс"

Алматы, январь 2022, ORDA.KZ/globallook.com

В террористической атаке на Казахстан участвовали боевики с Ближнего Востока и Центральной Азии, в том числе из Афганистана, заявил Касым-Жомарт Токаев в беседе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Слова президента Казахстана приводит его пресс-служба. «У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики из Ближнего Востока, - заявил Токаев. - Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти».

Именно этим Токаев объяснил решение обратиться за помощью к ОДКБ. По словам президента Казахстана, миротворцы не принимают участия в боевых операциях.

«Их главная задача состоит в обеспечении охраны стратегических объектов в Алматы и столице Казахстана. Это позволило казахстанским силовым структурам осуществлять противодействие террористам», - заявил Токаев.

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