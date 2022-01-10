Путин заявил, что ситуация с беспорядками в Казахстане касается всех стран ОДКБ

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10 января 2022, 11:39 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир путин в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что ситуация с массовыми беспорядками в Казахстане касается всех членов организации.

«Мы на нашей сессии обсуждаем действительно очень серьезные и волнующие всех нас вопросы - о ситуации в Казахстане и мерах её нормализации. Это касается всех нас»,- высказал глава государства.

Путин отметил, что благодаря принятым мерам и поддержке со стороны других стран ситуация в Казахстане постепенно нормализуется. По словам российского лидера, некоторые жизненно важные объекты, в том числе Алма-Атинский аэропорт, полностью очищены от террористов и бандитов силами казахстанских военных и правоохранительных органов.

«Уверен, что совместными усилиями уже в самое ближайшее время положение во всей стране будет окончательно взято под контроль и стабилизировано. А на казахстанскую землю вернутся наконец мир и спокойствие»,- резюмировал президент.

Ранее Путин выразил мнение, что во время беспорядков на территории Казахстана использовались майданные технологии.

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