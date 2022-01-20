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Зеленский возразил Байдену по поводу «незначительной агрессии» Москвы и назвал себя президентом великой державы

, 20:03 Источник: Twitter

Зеленский возразил Байдену по поводу «незначительной агрессии» Москвы и назвал себя президентом великой державы
Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский публично возразил президенту США Джо Байдену, который на пресс-конференции рассуждал о «незначительной» агрессии России против Украины.

Суть высказывания американского президента заключалась в том, что «незначительное вторжение» России на территорию Украины будет расценено Вашингтоном не так жестко, как полномасштабная военная операция.

«Мы хотим напомнить великим державам, что не бывает мелких вторжений и малых наций. Точно так же, как не бывает мелких жертв и небольшого горя от потери близких. Говорю это как президент великой державы»,- написал Зеленский в своем twitter.

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