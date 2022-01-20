Зеленский возразил Байдену по поводу «незначительной агрессии» Москвы и назвал себя президентом великой державы

Президент Украины Владимир Зеленский публично возразил президенту США Джо Байдену, который на пресс-конференции рассуждал о «незначительной» агрессии России против Украины.
Суть высказывания американского президента заключалась в том, что «незначительное вторжение» России на территорию Украины будет расценено Вашингтоном не так жестко, как полномасштабная военная операция.
«Мы хотим напомнить великим державам, что не бывает мелких вторжений и малых наций. Точно так же, как не бывает мелких жертв и небольшого горя от потери близких. Говорю это как президент великой державы»,- написал Зеленский в своем twitter.
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