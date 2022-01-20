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Глава СНБО Данилов: вторжение России на Украину невозможно, так как «обойдется ей очень дорого»

, 19:04 Источник: RT

Глава СНБО Данилов: вторжение России на Украину невозможно, так как «обойдется ей очень дорого»
Алексей Данилов, Volodymyr Tarasov, Ukrinform/globallook.com

Несмотря на неоднократные предупреждения Запада о том, что Россия планирует «вторжение» на территорию Украины, руководство страны считает, что подобные планы «не являются курсом Москвы»,- заявил в интервью The Wall Street Journal секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он высказал мнение, что крупномасштабное наступление России на Украину невозможно, поскольку «обойдется ей очень дорого», однако у Москвы имеется «всесторонний план по дестабилизации внутренней ситуации». Данилов полагает, что, согласно этому плану, в ближайшее время «Россия будет стремиться активизировать кампанию по проведению кибератак, провокаций, дезинформации и экономического давления».

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Глава СНБО Данилов: вторжение России на Украину невозможно, так как «обойдется ей очень дорого»

Глава СНБО Данилов: вторжение России на Украину невозможно, так как «обойдется ей очень дорого»

Несмотря на неоднократные предупреждения Запада о том, что Россия планирует «вторжение» на территорию Украины, руководство страны считает, что подобные планы «не являются курсом Москвы»,- заявил в интервью The Wall Street Journal секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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