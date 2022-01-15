Нуланд: США подготовили 18 сценариев действий на случай «вторжения России на Украину»

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15 января 2022, 20:10 Источник: ТАСС

Виктория Нуланд, фото: Alex Brandon - Pool via CNP, globallookpress.com

Администрация президента США Джозефа Байдена подготовила 18 различных сценариев действий на случай "российского вторжения" на Украину. Интервью заместителя госсекретаря по политическим делам Виктории Нуланд по этой теме опубликовано в субботу в британской газете Financial Times.

Как заявила Нуланд, о 18 различных сценариях она пока не расскажет. "Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль", если Россия проявит какую-нибудь агрессию.

Дипломат отметила, что антироссийские санкции со стороны США и стран Европы могут отличаться друг от друга.

По словам Нуланд, иногда Вашингтону что-то дается тяжелее, чем Брюсселю, иногда - наоборот.

Американский политик подчеркнула, что США ведут переговоры с европейскими союзниками по поводу возможного ответа на действия России, который бы учитывал интересы жителей западных государств.

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